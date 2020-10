Uitstervende Nederlandse kapucijnen voortaan onder Duits bestuur

Rome

Het besluit is in Rome genomen door de generaal-overste van de kapucijnen. Reden voor de opheffing is ‘de omvang en leeftijdsstructuur’ van de Nederlandse kapucijnen. Deze tellen nog 44 leden van wie de jongste 63 jaar is.

Zestig jaar geleden waren de Nederlandse kapucijnen met 600 leden nog de grootste provincie van de orde. De eerste kapucijnen in Nederland vestigden zich hier in 1585.

De Duitse provincie – op haar beurt al een samenvoeging uit 2010 van twee voomalige provincies – telt momenteel 112 paters en broeders in elf gemeenschappen. In Nederland is de gemeenschap in Tilburg de enige overgeblevene. Het kapucijnerklooster in Den Bosch werd in 2016 door de Franciscanen overgenomen van waaruit deze nieuwe initiatieven..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .