Mij overvalt een gevoel van vertrouwen

Met een tweede lockdown en de winter in aantocht liggen melancholie en moedeloosheid op de loer. Hoe houden we uitzicht op de hoop, vraagt zuster Monica Raassen zich af. ‘De vraag is: kunnen wij ook thuiskomen bij God?’

De natuur kleurt geel en rood

de temperatuur daalt en het wordt vochtiger

de nazomer maakt definitief plaats voor de herfst

we keren ons naar binnen

maken het gezellig in huis

en soms slaat de melancholie toe

De tijd dat we zorgeloos op weg gaan naar Sinterklaas en Kerstmis is voorbij, we worden opnieuw geconfronteerd met beperkingen en die doen ons bij onszelf terecht komen. Voor sommigen is dat heel lastig, anderen vinden het heerlijk, dat huiselijke.

Wat ik bij mijzelf ontdek is dat ik die ingekeerdheid steeds fijner vind, ook al mis ik de sociale contacten en de mogelijkheden spontaan naar een kerkviering, een museum of een theater te gaan.

Maar juist ook in het kerkelijk leven ervaar ik die ingetogenheid als een verrijking. Zate..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .