Paus benoemt bisschop van Corsica tot opvolger van kardinaal Barbarin in Lyon

Lyon

Deze trad begin maart af wegens zijn omstreden rol in het misbruikschandaal van een van zijn priesters. Hij werd daarvoor in januari 2020 in hoger beroep door de Franse rechter weliswaar vrijgesproken, maar gaf toe - ‘met de wijsheid van nu’ - fouten te hebben gemaakt.

Barbarin woont momenteel in een klooster in het West-Franse Rennes. De Germay was acht jaar lang bisschop van Ajaccio. Lyon geldt als historisch het belangrijkste bisdom van Frankrijk. <







