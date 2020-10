Paus Franciscus voorstander van geregistreerd partnerschap voor homo’s

Rome

Paus Franciscus doet zijn uitspraken in de documentaire Francesco van de joodse regisseur Evgeny Afinnevsky die woensdag in Rome in première is gegaan. Homo’s ‘hebben er recht op deel uit te maken van de familie. Niemand mag hen buitensluiten of het hen moeilijk maken’, zei Franciscus. Hij zei dat homo’s een ‘wettelijke bescherming’ verdienen in de vorm van een geregistreerd partnerschap en is de eerste paus die dit zegt.

Franciscus gaf aan daar in Argentinië als aartsbisschop van Buenos Aires al voor te hebben gepleit. Dat gebeurde tijdens de debatten over het homohuwelijk dat in 2010 door het Argentijnse parlement werd aangenomen. De toenmalige aartsbisschop Jorge Bergoglio was een tegenstander van het homohuwelijk, maar pleitte int..

