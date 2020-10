Vaticaan hernieuwt deze week akkoord met China

Vaticaanstad

Het historische, maar in sommige kringen omstreden akkoord, loopt donderdag 22 oktober af. De verlening wordt naar verwachting donderdag zowel door China als het Vaticaan officieel bekend gemaakt, zonder dat er een nieuwe ondertekening plaatsvindt.

Hoewel de tekst van het ‘voorlopige akkoord’ geheim is, is wel bekend dat de paus het laatste woord heeft bij de benoeming van bisschoppen, ook die van de ‘officiële’, door de Chinese overheid gecoördineerde katholieke kerk. Deze erkennen de paus als leider. China mag kandidaten voorstellen en krijgt zo een vinger in de pap bij de ‘ondergrondse’, Romegetrouwe kerk, waardoor beide kerken als het ware in elkaar geschoven raken. ‘Het belangrijkste is dat alle legitieme bisschoppen in C..

