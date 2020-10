Aan de interreligieuze vredesontmoeting die de gemeenschap van Sant’Egidio dinsdagmiddag in Rome organiseerde, namen verschillende religieuze en politieke leiders deel. ‘Niemand wordt alleen gered’, was het thema.

Patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel (links) en paus Franciscus van Rome (rechts) tijdens de interreligieuze vredesontmoeting in de basiliek van Santa Maria in Aracoeli in Rome.

Rome

Paus Franciscus – die voor het eerst in het openbaar een masker droeg dat hij alleen tijdens de preek even afdeed – riep tijdens het christelijk-oecumenische vredesgebed op tot meer eenheid en broederschap. Onze ‘persoonlijke, sociale, internationale en ecologische problemen’ zijn uiteindelijk terug te voeren op ‘gebrek aan liefde’, zei de bisschop van Rome in de romeinse basiliek Santa Maria in Aracoeli op de Capitolijn. ‘Maar Jezus aan het kruis wijst naar niemand met zijn vinger, maar omhelst iedereen, omdat alleen liefde haat doet verdwijnen, onrecht overwint, ruimte maakt voor de ander en echte gemeenschap tussen ons mogelijk maakt.’

De anglicaanse aartsbisschop Justin Welby kon wegens reisbeperkingen niet deelnemen, maar p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .