Paus stuurt omstreden Poolse bisschop de laan uit wegens toedekken misbruik

De omstreden Poolse bisschop Edward Janiak (68) is door de paus de laan uitgestuurd als bisschop van Kalisz. Hij werd afgelopen mei in een documentaire beschuldigd van toedekken van seksueel misbruik.

Warschau

In de op Youtube getoonde, en door bijna 8 miljoen Polen bekeken documentaire 'Verstoppertje', vertellen ouders van twee misbruikte jongens dat zij Janiak al in 2016 over het misbruik hadden geïnformeerd, maar dat deze daarop niet reageerde of handelde. Nog op de dag dat de documentaire online ging, 16 mei 2020, meldde het de primaat van de Poolse kerk, aartsbisschop Wojcieck Polak, de zaak bij het Vaticaan. Paus Franciscus zette Janiak op non-actief.

Eind mei had het Vaticaan opdracht gegeven om een onderzoek naar Juniak te starten. Dit onderzoek werd in handen gegeven van de aartsbisschop van Poznan, Stanislaw Gadecki. Een dikke twee weken later lekte via de Poolse krant Gazeta Wyborcza een brief van Juniak aan zijn med..

