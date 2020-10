Aantal katholieken steeg wereldwijd sinds 2013 met 6%

Tussen 2013 en 2018 is het aantal rooms-katholieken wereldwijd met 6 procent gestegen naar 1,329 miljard. Dat blijkt uit het statistische jaarboek dat het Vaticaan donderdag publiceerde.

Het jaar 2013 wordt als peildatum genomen omdat het het begin is van het pontificaat van paus Francsicus. Aan het eind van 2013 was volgens de Vaticaanse cijfers 17,73 procent van de wereldbevolking katholiek. Dat is procentueel slechts een kleine stijging van 0,05 procent, omdat de wereldbevolking ook met 6 procent toenam tot bijna 7,5 miljard aardbewoners.

In Afrika en Azië groeide het aantal katholieken licht sneller dan de bevolkingsgroei, in Amerika, Europa en Oceanië juist minder snel. Toch steeg het aantal gelovigen ook in Europa met 94.000. Dat is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .