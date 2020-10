Jezuïet (83) in India gevangen genomen wegens ‘maöistisch terrorisme’

Mumbai

‘Swamy’ wordt de pater jezuïet meestal genoemd. Of ‘Father Stan’. Sinds meer dan vijftig jaar zet hij zich in voor de armen en uitgestotenen in India, zoals de dalits, de ‘onaanraakbaren’. Maar in het bijzonder strijdt hij voor de inheemse Adivasi-bevolking die het vaak economisch en sociaal moeilijk heeft.

De jezuïet strijdt voor hun rechten, ‘in het bijzonder voor hun recht op eigen land’, en gaat regelrecht in tegen de belangen van sommige machtige mensen’, zegt een woordvoerder van de Indiase bisschoppenconferentie tegen de nieuwssite AsiaNews.

‘Swamy’ werd afgelopen 8 oktober opgepakt door de Indiase geheime dienst. Hij werd uit het huis van de jezuïeten in Ranchi gehaald, in de deelstaat Jharkhand die sinds enkele jaren geleid ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .