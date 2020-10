Bisdom Roermond naar vijftig parochies

Roermond

Vanwege teruglopend kerkbezoek in Limburg wordt er flink gesneden in het aantal parochies. Het gaat van driehonderd nu naar vijftig parochiefederaties over een jaar, met elk een pastoor aan het hoofd. Bisschop Harrie Smeets vindt dat de parochies meer tijd moeten besteden aan het verkondigen van het geloof en minder aan bestuurlijke kwesties. En ze moeten vaart zetten achter samenwerking. Dat meldde Smeets donderdag in een beleidsbrief. Hij zet in op ‘missionaire geloofsgemeenschappen', die mensen in nood helpen, zich inzetten voor voedselbanken en actief het geloof uitdragen. <