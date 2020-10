Vaticaan geeft een zilveren ‘Pachamamamunt’ uit met de afbeelding van Moeder Aarde

Het Vaticaan heeft een zilveren 10-euromunt uitgegeven met de afbeelding van Moeder Aarde, gedragen door een vrouw die getooid is zoals in inheemse Amazoneculturen.

Vaticaanstad

Verschillende conservatieve websites hebben het muntstuk inmiddels omgedoopt tot ‘Pachamama-munt’. Tijdens de bisschoppensynode over de Amazone in 2019 was er in sommige katholieke kringen kritiek op het Pachamama-beeldje dat in de Vaticaanse tuinen en in een kerk vlakbij de Sint-Pieter een plaats kreeg.

Critici zagen er een vorm van godenverering in. Een Oostenrijkse jonge katholiek stal het inheemse beeldje uit de kerk, gooide het uit protest in de Tiber en deelde het filmpje ervan demonstratief op sociale media. Volgens deelnemers aan de Amazonesynode is Pachamama in Amazoneculturen - in tegenstelling tot bijvoorbeeld inheemse Mexicaanse culturen - echter geen goddelijke figuur, maar staat ze symbool voor de aarde.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .