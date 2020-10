Nieuwsanalyse: Het gedrag van de paus en het uitblijven van kritiek daarop is onverantwoord

‘Mensen kwamen naar Rome om Johannes Paulus II te zien, later om naar Benedictus XVI te luisteren, en ze komen nu naar Rome om Franciscus aan te raken‘, zei kardinaal Jean-Louis Tauran in 2018. Een meer lichamelijke paus dan deze Argentijn, die met zijn intense en authentieke contact mensen kan raken, kan men zich inderdaad moeilijk voorstellen. Maar sindsdien is er door de coronacrisis veel veranderd. Voor de veel minder ‘fysieke’ Benedictus XVI was de onmogelijkheid mensen aan te raken veel minder dramatisch geweest. Maar Franciscus heeft het maandenlang zeer tegennatuurlijk zonder fysieke aanwezigen moeten stellen en zich gedwongen overgeleverd aan het virtuele ‘nieuwe normaal’.

Maar vanaf begin september konden de algemene audiënties ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .