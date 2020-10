Een brief van krijgsmachtbisschop en hulpbisschop Everard de Jong aan de Tweede Kamer over de Nederlandse abortuspraktijk, leidt tot opgetrokken wenkbrauwen bij PvdA en GroenLinks.

Roermond

Ze hebben staatssecretaris van Defensie er schriftelijke vragen over gesteld. In de brief, die mede namens pro-life organisatie Stirezo is gestuurd, breekt De Jong een lans voor ‘30.000 ongewenste ongeborenen’ en hekelt hij de jaarlijkse miljoenensubsidie die naar abortusklinieken vloeit. Hij spreekt van ‘kinderoffers’ die gebracht worden, onder meer omdat er volgens hem het toegestaan is in de eerste weken van het ontstaan van ongeboren leven ermee te experimenteren. ‘Welke ‘beschaving’ laat zoiets nu toe?’, vraagt hij zich af.

De Jong is sinds 1 juni dit jaar krijgsmachtbisschop en daarmee verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. PvdA en GroenLinks vallen vooral over de ondertekenin..

