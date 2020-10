Paus Franciscus sinds lange tijd weer op reis

Paus Franciscus heeft zaterdag een nieuw document van leerstellige aard ondertekend in het Italiaanse stadje Assisi. Het was de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat de paus Rome verliet.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA reisde Franciscus per auto naar de regio Umbrië, ook wel ‘het land van Franciscus van Assisi’ genoemd. Franciscus van Assisi leefde in de middeleeuwen en is de oprichter van de Franciscaner Orde. Hij is degene naar wie de 83-jarige paus zichzelf heeft vernoemd.

Het document dat de paus ondertekende (een encycliek) gaat over broederschap en sociale cohesie en heet Fratelli tutti (Alle broeders). Een encycliek is een brief waarin de paus de standpunten van de katholieke kerk uiteenzet over zaken van geloof of van moraal. De inhoud van de brief is nog niet bekendgemaakt. Dat zal zondag gebeuren. <