Doe geestelijke oefening

De ‘tweede golf’ begon – voor mij – afgelopen zondag met de eerste ziekenzalving van een vermoede coronapatiënte. In het voorjaar heb ik meerdere keren het sacrament der zieken gegeven op corona-afdelingen van zieken- en verpleeghuizen, maar ik voelde ook elke keer mijn maag ineenkrimpen bij de aanblik van alle beschermende kledij die je dan aan moet. Het besef dat het virus werkelijk of waarschijnlijk om je heen hangt in de ruimte waar je met de zieke of stervende samen bent, is op zich onprettig.

Afgelopen zondag was het anders. Alles lag gereed, van schorten tot mondkapjes en handschoenen. Bij het aankleden voelde ik een rust over me heen komen die ik niet eerder gevoeld heb. Je weet dat het virus misschien wel heel nabij kan zijn, maar er is ook een grotere Nabijheid aanwezig.





Samen met de kinderen vieren we het sacrament. Mevrouw is er heel bewust bij en we nemen nog lang de tijd voor een gesprek. Virus of niet, dít is nu het belangrijkste.

Maar terwijl wij spreken, ruim ik in gedachten alvast mijn agenda leeg, voor het geval mevrouw daadwerkelijk besmet zou zijn met het coronavirus. Wanneer ik thuiskom, krijg ik een berichtje van de familie dat het testresultaat zojuist binnen kwam. Negatief. Ik heb dus nog even respijt.





..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .