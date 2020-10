Pompeo is na de China-kritiek wel in het Vaticaan ontvangen, maar niet bij de paus

Vaticaanstad

Pompeo had onlangs op het conservatief-katholieke website First Things het akkoord tussen Peking en Rome bekritiseerd. Volgens hem riskeert de kerk er haar morele autoriteit mee. In Rome was er flinke irritatie ontstaan over het artikel. Volgens het Vaticaan gaat het namelijk niet over een diplomatiek akkoord, maar over interne kerkelijke zaken. Dat Pompeo zich ermee bemoeit is bovendien, vermoedt men in Rome, vooral vanwege eigen electoraal belang tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne.

Donderdag besprak Pompeo drie kwartier lang met kardinaal Pietro Parolin, de hoogste diplomaat van het Vaticaan, over hun meningsverschillen. De dialoog was volgens de woordvoerder van het Vaticaan ‘respectvol, open en hartelijk’.

Een..

