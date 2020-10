Paus: neem voorbeeld aan Hiëronymus

Christenen moeten de Schrift liefhebben en zich toeleggen op de studie, vertaling en verspreiding ervan. Dat schrijft paus Franciscus in een Apostolische Brief die woensdag 30 september, precies 1600 jaar na de dood van de kerkvader en bijbelvertaler Hiëronymus, werd gepubliceerd.

De kerkvader en bijbelvertaler Hiëronymus op een schilderij van Caravaggio uit 1607 in de Sint-Janskathedraal in Valetta (Malta). (beeld wikipedia)

Vaticaanstad

De in Bethlehem gestorven Hiëronymus (ca. 347-420) plaatste volgens Franciscus ‘de Bijbel in het centrum van zijn leven’. Hij schonk de kerk de ‘verering voor de Heilige Schrift’ en een ‘levende en tedere liefde voor het geschreven Woord van God’.

‘Scripturae Sacrae affectus’ (Een grote liefde voor de Heilige Schrift) is de Latijnse naam van de lange brief. Volgens de paus moet de Bijbel ‘telkens opnieuw vertaald worden in de taalkundige en mentale categorieën van elke cultuur en generatie’, zoals Hiëronymus dat in de vierde eeuw in de volkstaal van toen, het Latijn, deed. Hij bepaalde zo de westerse cultuur beslissend mee, volgens Franciscus.

