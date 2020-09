Beroemde ‘mystica’ Marthe Robin beschuldigd van bedrog: ‘Het was zwaar de waarheid te ontdekken’

Ze werd wereldberoemd door haar extatische ervaringen, vanwege de wonden van Christus die zich wekelijks in haar lichaam manifesteerden, en het feit dat ze jarenlang niets anders at dan de eucharistie. Ze stond ergens vooraan in de wachtrij om zalig- en daarna heilig verklaard te kunnen worden.

Gent - Châteauneuf-de-Galaure

Maar dit alles was bedrog volgens een in 2019 overleden Vlaamse karmeliet. Zijn explosieve boek over 'De mystieke fraude van Marthe Robin’ wordt volgende week gepubliceerd en zet zowel haar aanhangers als het Vaticaan, die de 'mystica' graag zalig willen verklaren, voorlopig schaakmat.

De publicatie van het postuum uitgegeven boek mag met recht een bom in de rooms-katholieke wereld worden genoemd. Koen de Meester gold bij leven en welzijn als een specialist op het gebied van de mystiek, en publiceerde – in Frankrijk onder de voornaam Conrad – gezaghebbende boeken over grote vrouwelijke heiligen als Thérèse de Lisieux, Elisabeth van de Drieëenheid en Edith Stein.

Niemand heeft het boek van 416 pagi..

