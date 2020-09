Portugese kardinaal en schrijver wordt dominicaan

Dat een dominicaan kardinaal wordt is niet bijzonder uitzonderlijk. Twee van de (op 29 september 2020) 120 kiesgerechtigde kardinalen behoren tot de dominicanerorde: de kardinalen Christoph Schönborn en Dominik Duka. Maar dat een kardinaal dominicaan wordt, is ongezien. Op 14 november krijgt het kardinalencollege er onverwacht een dominicaan bij wanneer de Portugese kardinaal José Tolentino Mendonça (54) in Lissabon het habijt ontvangen als lid van de ‘derde orde’.

Lissabon

Tolentino is momenteel met zijn 54 jaar de op één na jongste kardinaal. Hij werd in 2018 door paus Franciscus benoemd tot archivist en bibliothecaris in het Vaticaan en een jaar later kardinaal gecreëerd.

Tolentino is volgens de Portugese provincie van de dominicanen ‘al sinds jaren een goede vriend’ en dankzij persoonlijke contacten ‘identificeerde hij zich met het dominicaanse charisma’. Het initiatief om dominicaan te worden kwam van de dominicanen zelf. Tolentino ‘accepteerde het voorstel onmiddellijk’.

De dominicaanse familie kent naast de twee takken van de broeders en de zusters ook een zogenaamde ‘derde orde’, waar ook leken, diakens en priesters lid van kunnen worden. Zij leggen geen specifieke gelofte van gehoorzaamheid a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .