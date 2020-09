Nederlandse diplomaat EU-ambassadeur bij Heilige Stoel

Vaticaanstad

Zij is sinds 1/9 tevens ambassadeur bij het andere ministaatje en enclave binnen Italiaans grondgebied, San Marino, alsmede bij de in Rome gebaseerde instellingen van de Verenigde Naties en de rooms-katholieke Orde van Malta (een autonome staat zonder grondgebied).

Valkenburg was tot voor kort Nederlands ambassadeur op Cuba. Daarvoor was zij hoofd van de afdeling Mensenrechten en Politieke en Juridische Zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Tussen 1996 en 2012 werkte zij als diplomate in New York bij de VN, in Paramaribo en in Guatemala. <

