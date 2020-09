Paus tegen VN: crisis is een kans om de wereld te reorganiseren

Paus Franciscus in de vooraf in de bibliotheek van het Vaticaan opgenomen toespraak. (beeld ND)

Rome – New York

In zijn 26 minuten durende videoboodschap zei paus Franciscus dat het virus ‘onze levensvormen verandert en onze economische, medische en sociale systemen ondervraagt’, omdat het onszelf kwetsbaar toont. Samenwerking tussen landen is noodzakelijk om de wereld beter te organiseren, en de VN is daartoe als ‘vredeslaboratorium’ het geëigende instrument. Niet in migratie ligt het grootste gevaar voor vrede en veiligheid, maar in armoede, epidemieën, terrorisme, nationalisme en bewapening, vindt de paus.

Naast kritiek op de ‘wegwerpcultuur’, die zich op verschillende gebieden opdringt, wees Franciscus op het lijden van mensen die vervolgd worden, waaronder christenen ‘die soms hun land moeten verlaten en geïsoleerd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .