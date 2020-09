Paus stuurt Italiaanse kardinaal Angelo Becciu de laan uit - deze verklaart echter zijn onschuld

Paus Franciscus heeft de Italiaanse kardinaal Angelo Becciu (72) ontslagen en hem zijn rechten als kardinaal ontnomen. Over de redenen daarvoor heeft het Vaticaan geen mededelingen gedaan, maar Becciu zegt onterecht te zijn beschuldigd van nepotisme.

Vaticaanstad

Als een donderslag bij heldere hemel publiceerde het Vaticaan donderdagavond een opvallend korte verklaring: ‘Vandaag heeft de Heilige Vader het ontslag van kardinaal Giovanni Angelo Becciu als prefect voor de Congregatie voor de Heiligverklaringen geaccepteerd en hem zijn aan het kardinalaat verbonden rechten ontnomen’.

Insiders weten dat ‘ontslag accepteren’ hier een Vaticaans eufemisme is voor ‘de laan uit sturen’. Maar verder geen enkele verklaring voor deze uiterst uitzonderlijke stap. Kardinaal Becciu blijft kardinaal, maar mag de daaraan verbonden rechten – in het bijzonder het deelnemen aan een toekomstig conclaaf – niet uitoefenen. De afgelopen decennia kwam iets dergelijks slechts twee keer eerder voor: in 2013 werd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .