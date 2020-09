‘Wees niet bang’ is geen garantie voor een happy end, maar het helpt om de woorden te vertrouwen

Hoe blijf je staande in woelige tijden als de onze, vraagt zuster Monica Raassen zich af. ‘Mijn zorg is dat door alle berichtgeving sommigen onder ons onnodig angstig worden en ik zou wensen dat dan het vertrouwen in de woorden ‘wees niet bang’ behulpzaam kan zijn.’

Zaterdagochtend, de St. Jansbasiliek in Den Bosch, ik ervaarde een warm gevoel van Aanwezigheid.

Met zo’n driehonderd religieuzen zijn we tezamen om de bijna tweehonderd religieuzen te gedenken die sinds maart dit jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, een eindeloze rij; voor ieder wordt een lichtje ontstoken en tussendoor klinkt ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’.

Aanwezigheid met een hoofdletter, door de rituelen, de woorden, de muziek en aanwezigheid van al die medezusters en -broeders is er de troostende nabijheid van de Eeuwige. Dat is wat mgr. bisschop Gerard de Korte zo mooi noemde ‘het wenkend perspectief’ waarin we als gelovigen mogen leven.

Dat helpt ook mij om in deze tij..

