Hoe een kleine kerk hoop en rust brengt op Lesbos. ‘We zijn een ander type gelovigen geworden’

De rooms-katholieke gemeenschap op het Griekse eiland Lesbos is klein. Maar al sinds het begin van de vluchtelingencrisis staat ze op de barricades om vluchtelingen bij te staan. De Nederlandse priester Martin Schneeberger (63) is er, samen met een pastoraal werker en enkele parochianen, een kerkelijke presentie in de hel van Moria. ‘We zijn een ander type gelovigen geworden.’

Mytilini

‘Als ik de communie uitreik en hen in de ogen kijk, zie ik van alles: zoveel hulpeloosheid en verwarring, zoveel hoop en vertrouwen’, zegt ‘Father Martin’, zoals de 63-jarige voormalige ziekenhuispastor Martin Schneeberger uit Amsterdam hier op Lesbos wordt genoemd.

Het kleine rooms-katholieke kerkje, in 1843 door Franse franciscanen gebouwd, ligt bijna onvindbaar verscholen achter winkels en appartementen in de hoofdstad Mytilini op het verder Grieks-orthodoxe eiland. Er is een honderdtal parochianen, slechts een tiental is actief in de parochie. De Griekse pastoor, ‘Father Leon’, woont op een ander eiland en kan alleen soms doordeweeks met de boot komen om de mis te doen.

Martin Schneeberger kent het eiland al sinds vele jaren, m..

