Paul van Geest benoemd tot lid Pauselijke Theologisch Academie

Tilburg

Dat heeft de Tilburg University dinsdagmiddag bekendgemaakt. De academie is één van de belangrijkste adviesorganen van de paus, naast de Pauselijke Academie van Wetenschappen en die van de Sociale Wetenschappen. Van Geest is de eerste Nederlander die in deze academie is benoemd.

Van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan Tilburg University, hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voor het Nederlands Dagblad schrijft hij maandelijks een column. <

