Brabantse pastoor accepteerde erfenis van 120.000 euro ten onrechte, vindt kerkelijk meldpunt

Hoewel pastoor Jos Hermans door twee civiele rechtbanken werd vrijgesproken vindt de klachtencommissie van de Rooms-Katholieke Kerk dat hij een erfenis van een in 2014 overleden weduwe niet had mogen accepteren. Hij is zich bovendien ‘onvoldoende bewust’ welk gedrag van hem verwacht mag worden.

Den Bosch

Hoe groot de erfenis die pastoor Hermans na het overlijden van de kinderloze mevrouw Van Empel-van der Wallen uit Asten kreeg was, weet niemand. Zeker 140.000 euro, denkt de familie, afgaand op wat er in 2009 op twee bankrekeningen stond en wat de geërfde inboedel waard was. Ook weet niemand wat er in de door de pastoor geleegde kluis bij de Rabobank heeft gelegen.

Een priester of pastor neemt ‘voor zichzelf geen geld voor verleende diensten’ aan, en ook ‘geen erfenissen en aanmerkelijke giften’ van personen ‘tot wie hij in een pastorale betrekking staat via zijn opdracht binnen de Kerk’. Het staat onomwonden in de ‘Gedragscode Pastoraat’ die in 2014 van kracht werd nadat talloze verhalen van seksueel misbruik de kerk met haar ei..

