Vaticaan: Mariaverschijningen in Amsterdam waren vals

Het Vaticaan heeft laten weten dat de Mariaverschijningen die de Amsterdamse Ida Peerdeman tussen 1945 en 1959 zou hebben ontvangen vals zijn. Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam had deze verschijningen in 2002 op eigen houtje erkend.

Rome-Beiroet

Het Vaticaan is stellig in de afwijzing van de vermeende verschijningen: gelovigen moeten ‘elke vorm van propaganda van de vermeende verschijningen en boodschappen van de Vrouwe van Alle Volkeren stoppen’.

De uitspraak van het Vaticaan staat in een brief van de apostolische nuntius in Libanon aan kardinaal en patriarch Béchara Boutros Raï, het hoofd van de met Rome verbonden kerk van de Maronieten. Deze had om opheldering gevraagd over de omstreden verschijningen waarin Maria zich zou hebben voorgesteld als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’. Zij zou tevens om een ‘vijfde mariaal dogma’ gevraagd hebben waarmee de paus haar als ‘Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster’ zou afkondigen.

