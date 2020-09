Kardinaal Tagle symptoomloos besmet met coronavirus

De Fillipijnse kardinaal Luis Antonio Tagle, die in het Vaticaan aan het hoofd staat van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, is bij aankomst in zijn moederland positief getest op het coronavirus.

Rome

Na de positieve test op het vliegveld van de hoofdstad Manilla is Tagle (63), die asymptomatisch is, direct in quarantaine gegaan. Tagle, die bovendien aan het hoofd staat van de internationale katholieke hulporganisatie Caritas en geldt als vertrouweling van paus Franciscus, is het eerste hoofd van een Vaticaans dicasterie dat positief getest is op het virus.

Volgens de woordvoerder van het Vaticaan was een coronatest die Tagle afgelopen 7 september onderging negatief. Enkele dagen ervoor, op 29 augustus ontmoette hij paus Franciscus voor het laatst in privé-audiëntie. Tagle heeft vanuit de Fillipijnen direct zijn naaste mede..

