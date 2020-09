Priester dreigt Democraten met de hel en krijgt bisschoppelijke steun en straf

La Crosse

De als bijzonder conservatief bekendstaande bisschop Joseph Strickland (61) uit Texas steunde de priester in een tweet. 'Ik onderschrijf het statement van pastoor Altman. Ik schaam me dat ik daarvoor zo lang nodig had. Dank u, pastoor Altman voor uw MOED. Als je van Jezus en Zijn Kerk en deze natie houdt, verspreid dan deze boodschap.'

De bisschop heeft de priester persoonlijk aangesproken op zijn gedrag en 'bidt ervoor' dat deze zijn 'hart en ogen moge openen en zijn fout erkent, dat hij omkeert en de wonden heelt die hij het Lichaam van Christus (de kerk) heeft toegebracht'. Als de priester daar niet op reageert, kunnen kerkelijke straffen volgen, schrijft de bisschop op de website van het bisdom. <

