Na 36 jaar verbreek ik het stilzwijgen: ik ben misbruikt

Filmmaker Anne Christine Girardot heeft besloten de stilte te doorbreken. Ze is misbruikt. Er over schrijven is voor haar een ‘belangrijke stap naar waarheid en waarachtigheid’. En nu wil ze proberen een dader zonder schuldbesef te vergeven.

Met bonkend hart begin ik aan deze column.

Omdat ik na 36 jaar de stilte die ik mezelf heb opgelegd wil verbreken en over vergeving wil schrijven aan de hand van een verhaal dat me diep raakt. Nu, na jaren rijpen, heb ik het gevoel dat ik erover moet vertellen om een stap richting vergeving te zetten.

Een paar weken geleden belde ik bloedzenuwachtig aan bij de moeder van mijn beste vriendin uit mijn kleutertijd. Ze is ernstig ziek, heeft niet lang meer te leven en ik wilde haar graag zien om haar te bedanken voor alles wat ze voor mij heeft betekend in mijn kinderjaren. Ze was een soort tweede moeder voor mij. Maar vanaf mijn veertiende is ons contact verbroken en dat had een reden.

Laat ik maar met de deur in hu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .