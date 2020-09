Afscheid van Simonis, een orthodoxe kardinaal met een te onzichtbaar gebleven groot hart

In de Sint-Catharinakathedraal van Utrecht is donderdagochtend afscheid genomen van de voormalige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Ad Simonis. Kardinaal Wim Eijk, bisschop Gerard de Korte en hoogleraar Paul van Geest haalden persoonlijke herinneringen op aan de vorige week op 88-jarige leeftijd overleden 'orthodoxe geloofsridder'.

Utrecht

Plechtig werd de kist met het lichaam van kardinaal Simonis de kathedraal binnengedragen, ontvangen en omringd door vrijwel alle Nederlandse bisschoppen en de pauselijk nuntius, de ambassadeur van de Heilige Stoel in Den Haag. Voor de laatste keer 'betrad' Simonis 'zijn kathedraal'. In tegenstelling tot de eerste keer dat hij er als aartsbisschop was, in 1983, stonden er nu geen spreekkoren buiten, maar werd hij – zowel letterlijk als figuurlijk – op handen gedragen.



De kist van kardinaal Ad Simonis wordt de Sint-Catharinakathedraal binnengedragen. Beeld anp / Ramon Mangold

De Sint-Catharinakathedraal, die vorig jaar nog op het nippertje ontsnapte aan sluiting door Simonis' opvolger Wim Eijk, kon wegens coronamaatregele..

