Het biechtgeheim gaat nu ook in Australische deelstaat Queensland op de schop

Brisbane

Zowel de regeringspartijen als de oppositie stemden voor de wet die maximaal vijf jaar gevangenisstraf voorschrijft voor wie niets doet tegen seksueel misbruik en waarin expliciet ook priesters die de biecht horen genoemd worden.

Queensland is de zevende deelstaat die een soortgelijke wet in voert. Het is het gevolg van een advies van de Royal Commission die vanaf 2013 onderzoek deed naar seksueel misbruik van minderjarigen in katholieke en andere instellingen. Na de publicatie van die voorstellen hebben de Australische bisschoppen veel van de voorstellen overgenomen en vergaande hervormingen doorgevoerd.

Het katholieke kerkelijk recht bepaalt dat het overtreden van het biechtgeheim bestraft wordt met excommunicatie en daaraa..

