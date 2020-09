Indiase dalit-katholieken dreigen Vaticaan met oprichting eigen kerk

Indiase katholieken die behoren tot de dalits, de zogenaamde ‘uitgestotenen’ van het traditionele kastensysteem, dreigen het Vaticaan met het oprichten van een eigen kerk als er niet meer dalit-mannen bisschop, aartsbisschop of kardinaal worden.

Een protest van christelijke dalits in 2012. (beeld afp Raveendran Raveendran)

New Delhi

Geen van de vier Indiase kardinalen en 31 rooms-katholieke aartsbisschoppen is dalit, en dat steekt. Van de 188 bisschoppen zijn er slechts elf uit de dalit-gemeenschap afkomstig en van de priesters is slechts 10 procent, terwijl van alle katholieke gelovigen in India naar schatting tussen de 40 en 60 procent tot de dalit-gemeenschap gerekend wordt.

De coördinator van de nationale Raad van Dalit-christenen, Franklin Caesar Thomas, spreekt over een ‘discriminerende voorgang bij bisschopsbenoemingen’. Als dat niet ‘direct wordt veranderd, kunnen we onze eigen katholieke Dalit-kerk, of de Indiase Dalit-kerk naar katholieke ritus oprichten’, zei hij volgens het katholieke persbureau UCANews.

Zes christelijke dalit-organisaties z..

