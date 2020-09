Archief kardinaal Simonis naar Radboud Universiteit Nijmegen

Nijmegen

Volgens de bewindvoerder van de kardinaal, hoogleraar Paul van Geest, is dit ‘volgens de uitdrukkelijke wens in het testament en een toegevoegd codicil van de kardinaal’. In het archief is materiaal te vinden uit Simonis’ studietijd, zijn tijd als kapelaan in Waddinxveen en Den Haag, zijn preken en lezingen als bisschop van Rotterdam en aartsbisschop van Utrecht. Daarnaast bevat het ‘collectiefoto’s, persoonlijke voorwerpen en zijn kardinaalskledij’.

Volgens directeur Hans Krabbendam van het KDC is de collectie ‘een belangrijke aanwinst’ als aanvulling op ‘de vele verspreide brieven en stukken van en over de kardinaal die al in het KDC aanwezig..

