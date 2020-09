Fotoverslag: Paus houdt eerste publieke algemene audiëntie sinds februari

Vaticaanstad

Van alle deelnemers werd voorafgaand aan hun toegang tot de binnenplaats San Dámaso de lichaamstemperatuur gemeten.



Beeld: Vincenzo Pinto / afp

De paus groette zoals gebruikelijk de aanwezige gelovigen, die allen gemaskerd waren, maar hij hield gepaste afstand, hoewel hij zelf geen masker droeg.



Later liet hij zich door enkele bisschoppen en geselecteerde bezoekers persoonlijk groeten. Deze schudde hij ook de hand.



'Na zoveel maanden zien we elkaar voor het eerst weer zonder tv-schermen tussen ons in, maar van aangezicht tot aangezicht', zei Franciscus aan het begin van zijn toespraak. 'Het is prachtig! Wat een genoegen om jullie weer te ..

