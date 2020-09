De rooms-katholieke aartsbisschop van Minsk is maandag bij de Pools-Belarussische grens tegengehouden en mag het land niet in. Hij uitte de afgelopen weken stevige kritiek op het beleid van president Aleksander Loekasjenko.

Minsk

Aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz (74) was ‘enkele dagen op werkbezoek’ in Polen. Bij de grensovergang werd hij tegengehouden, hoewel hij sinds zijn geboorte de Belarussische nationaliteit heeft. Kondrusiewicz is verreweg de meest uitgesproken kritische stem vanuit de kerken.

Loekasjenko heeft het inreisverbod dinsdag bevestigd. Hij gaf volgens staatspersbureau Belta als reden dat de aartsbisschop plotseling naar Polen zou zijn gereisd en daar tijdens ontmoetingen ‘bepaalde opdrachten’ zou hebben gekregen. De zaak zou momenteel worden onderzocht. Tijdens een demonstratie voor de kathedraal maandagavond hielden demonstranten foto’s van de aartsbisschop omhoog. De hulpbisschop van Minsk, Jur..

