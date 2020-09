Kardinaal Ranjith wil opheldering aanslagen Sri Lanka

De aartsbisschop van Colombo heeft opnieuw om opheldering gevraagd omtrent de terreuraanslagen die met Pasen 2019 in verschillende kerken en hotels aan 269 inwoners van Sri Lanka het leven kostten.

Colombo

‘Als de regering poogt de schuldigen te verbergen zonder hen te straffen, zal ik tegen deze regering opstaan’, zei kardinaal Malcolm Ranjith volgens persbureau UCANews.

De vorige regering sloeg aanwijzingen van buitenlandse inlichtingendiensten over de op handen zijnde aanslagen in de wind. Inmiddels is er een nieuwe regering, maar ‘leden van de oude regering pogen nog steeds zich zelf te redden’, vindt de bisschop.

Politici ‘snappen niet dat het hier niet om politiek gaat, maar om menselijkheid’, zei de bisschop die een overlevende aanhaalde die zijn vrouw en drie kinderen verloor. ‘Hij slaapt elke nacht nog op het kerkhof.’ <







