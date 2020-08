Is de Duitse kerk op ramkoers met Rome, of andersom? Er zijn vier heikele punten

De rooms-katholieke bisschoppen in Duitsland willen samen met hun gelovigen dankzij een ‘Synodale Weg’ de kerkelijke geloofwaardigheid weer terugwinnen. Maar door de coronacrisis is ineens alles anders. En toen gooide Rome met een instructie ook nog eens roet in het eten, vinden veel Duitse katholieken.

Bonn

Komend weekend zou in Frankfurt de tweede grote ontmoeting plaatsvinden van alle Duitse bisschoppen en de gedelegeerde priesters, diakens en leken uit alle bisdommen. Het zou de eerste ontmoeting zijn waar ook inhoudelijk over de vier heikele thema’s gesproken zou worden die door de bisschoppenconferentie waren vastgesteld: de plaats van vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk, vormen van het priesterambt, uitoefening van macht en autoriteit en seksuele moraal.

Maar de ontmoeting is nu wegens de coronacrisis opgedeeld in vijf regionale ontmoetingen waar telkens maximaal vijftig deelnemers in Frankfurt, Berlijn, Dortmund, Ludwigshafen en München samen zullen komen. En omdat ook het coronavirus zich een weg heeft gebaand naar de agenda zal ..

