Kardinaal en steeds meer Duitsers achter Merkels ‘Wir schaffen das’

Angela Merkel had gelijk toen ze vijf jaar geleden over de vluchtelingenopvang zei: ‘Wir schaffen das!’ Dat zegt de rooms-katholieke aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Maria Woelki. Steeds meer Duitsers zijn dat inmiddels met haar eens, gelovigen meer dan ongelovigen.

In 2016 ging aartsbisschop en kardinaal Rainer Maria Woelki van Keulen voor in de eucharistieviering op Sacramentsdag. Een vluchtelingenboot diende op de naar paus Johannes XXIII vernoemde Roncalliplatz als altaar. (beeld Epa/Rolf Vennenbernd)

Keulen

Merkel deed haar beroemd geworden uitspraak precies vijf jaar geleden, op 31 augustus 2020 in Berlijn. ‘Wie goed kijkt, ziet dat integratie (van vluchtelingen), waar die aangemoedigd wordt, in de regel ook lukt’, zegt Woelki terugblikkend tegen het radiostation Domradio. Van elke twee vluchtelingen die sinds 2013 in Duitsland zijn aangekomen, heeft er één inmiddels werk gevonden en doemscenario’s over criminaliteit en grote onkosten zijn volgens de bisschop uitgebleven.

‘Natuurlijk zijn er ook problemen’, volgens Woelki, maar ‘als we iets echt willen, is er veel mogelijk’. En omdat de crisis nog niet voorbij is, is er volgens hem meer hulp nodig.

