Alles wijst erop dat het geheime akkoord tussen Peking en het Vaticaan wordt verlengd. Maar Rome ligt onder vuur

Op 22 september loopt het geheime ‘voorlopige akkoord’ omtrent rooms-katholieke bisschopsbenoemingen in China af. Alles wijst erop dat deze overeenkomst tussen Peking en het Vaticaan, dat de gespleten katholieke kerk in China moet verzoenen, binnenkort verlengd gaat worden. Rome ligt echter onder vuur. Sommige katholieken vinden dat het de ‘ondergrondse kerk’ aan de communistische overheid overlevert en mensenrechtenstrijders zeggen dat Rome de ogen sluit voor steeds sterker wordende schendingen van de godsdienstvrijheid.

Vaticaanstad

De woorden die paus Franciscus afgelopen 5 juli niet uitsprak, zijn tekenend voor de diplomatie tussen het Vaticaan en China.

Vlak voor het wekelijkse angelusgebed krijgen journalisten onder embargo een tekst van de woorden die de paus zal uitspreken. In de tekst stond zwart-op-wit dat Franciscus ‘niet zonder zorgen’ de situatie in Hong Kong volgde. Maar Franciscus sprak de paragraaf niet uit. De tekst lekte toch uit, al heeft niemand kunnen achterhalen welke journalist daarvoor verantwoordelijk is geweest. Of was het opzettelijk?

De gevoeligheden rond de onderhandelingen werden enige tijd later nog duidelijker toen eind juli bekend werd dat een Chinese groep hackers zich toegang had verschaft tot de computers van zowel het Vat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .