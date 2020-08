Hezbollah boos op Libanese kardinaal om zondagspreek

Het hoofd van de Maronitische kerk in Libanon, kardinaal Bechara Boutros Raï, heeft zich de woede van het aan Hezbollah gelieerde dagblad al-Akhbar op de hals gehaald. De recente ontploffing in de haven van Beiroet, die aan 180 mensen het leven kostte, zou volgens de geestelijke slechts ‘een waarschuwing zijn’ voor erger.

Beiroet

Patriarch Raï had tijdens zijn zondagspreek beweerd dat er in Libanon in verschillende woonwijken depots met wapens en explosieven zijn en dat ‘sommige Libanese regio’s tot mijnenvelden zijn geworden’. Hij riep de autoriteiten op ‘alle illegale wapendepots in woonwijken, steden en dorpen op te sporen’.

Zijn roep om vrede – ‘We hebben genoeg oorlogen, gevechten en conflicten gehad’ – wordt echter door de Hezbollah-gelieerde krant al-Akhbar geïnterpreteerd als een manier ‘om vrede met de Israëlische vijand te promoten’. Waarschuwen tegen geheime wapendepots en verborgen explosieven is volgens de krant ‘een onderschrijving van de Israëlische propaganda’.

Op de achtergrond van deze spanningen gaat het ook om de actieve rol van Raï ..

