Paus begint voorzichtig weer met openbare audiënties

De wekelijkse audiënties, elke woensdag, worden gehouden op een besloten binnenplaats bij het pauselijk paleis. Er mogen maximaal vijfhonderd mensen komen. De poorten gaan twee uur van te voren open, reserveren hoeft niet.

Eind februari was de laatste wekelijkse audiëntie. Er waren toen zo’n 12.000 bezoekers. Het virus greep in Italië in die periode al behoorlijk om zich heen. De Argentijnse paus schudde de handen van tientallen gelovigen en omhelsde enkele kinderen. Mondkapjes werden nauwelijks gedragen. Korte tijd later bleek de paus verkouden en dat deed velen vrezen voor zijn gezondheid.

Het coronavirus heeft in Italië meer dan 35.000 levens geëist.