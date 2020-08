Europese kerken: vier Tijd voor de Schepping als Jubeljaar

Brussel

De gezamenlijke oproep komt van de voorzitter van de rooms-katholieke Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), kardinaal Angelo Bagnasco, en de voorzitter van de Conferentie van Europese Kerken (CEC/KEK), de gereformeerde predikant Christian Krieger.

Het ‘bijbelse concept van het jubeljaar’ heeft volgens beide voorzitters te maken met ‘de balans tussen sociale, economische en ecologische voorwaarden’. Juist in dit jaar, waarin de coronacrisis getoond heeft hoezeer de wereld verbonden is, ‘hebben we ontdekt dat we niet geïsoleerd van elkaar leven en dat de voorwaarden voor menselijke gezondheid en welzijn kwetsbaar zijn’, schrijven zij.

De Schepping is ‘een geschenk van God voor de mensheid en alle levende wezens’. Daarom no..

