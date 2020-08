Christenen die moslim worden krijgen van een rijke ondernemer op TikTok een beloning van 11.000 euro

Een rijke moslimzakenman uit Pakistan looft via TikTok 2250 euro uit voor wie zich tot de islam bekeert. Voor een heel gezin dat naar het moslimgeloof overstapt, heeft hij meer dan 11.000 euro over.

Lahore

Mian Kashif Zameer Chohadary, een rijke textielmagnaat getooid met een zware gouden ketting, deelde zijn oproep via het populaire sociale mediakanaal TikTok. ‘Ik doe een aanbod dat nog nooit eerder is gedaan’, zegt Zameer in de korte video, waarin hij de islam als ‘de beste religie’ aanprijst.

Tevens roept hij alle moslims op om bekeerlingen tot de islam te helpen, omdat dat hen zal helpen bij de dag van het heil. Volgens de katholieke nieuwssite AsiaNews heeft de zakenman sterke banden met de autoriteiten in Pakistan en de deelstaat Punjab.

AsiaNews schrijft verder dat niet alleen de veelal arme christenen in Pakistan lijden onder ‘gedwongen bekeringen tot de islam’, maar ook de hindoestaanse en sikh-minderheden in het land..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .