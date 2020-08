Amerikaanse priester ontdekt dat zijn eigen doop ongeldig was en hij dus geen priester is

Een Amerikaanse priester ontdekte onlangs dat zijn eigen doop volgens een recent Vaticaans decreet niet geldig is. Daarom is ook zijn priesterwijding ongeldig, net als veel van de door hem toegediende sacramenten.

beeld youtube / Archdiocese of detroit

beeld youtube / Archdiocese of detroit

Detroit

Matthew Hood (30) is sinds 2017 priester van het bisdom Detroit. Hij werd in 1990 als kind gedoopt met de woorden ‘wij dopen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Volgens een recent Vaticaans decreet begint de enige geldige formule echter met ‘Ik doop je’.

Dat heeft gevolgen voor katholieke gelovigen die bij Hood hebben gebiecht of wier huwelijk door hem werd ingezegend. Het bisdom nodigt hen uit om hun situatie bij hun lokale priester ‘te regulariseren’. Dat geldt ook voor allen die net als Hood tussen 1986 en 1990 door dezelfde diaken met een ongeldige formule zijn gedoopt.

Voor gelovigen die inmiddels zijn ..

