De schuilkerk moet blijven om ons te bewaren voor zelfgenoegzaamheid

Ieder land heeft een geschiedenisboek met zwarte en grijze paragrafen, die vaak een ongemakkelijk gevoel oproepen en we het liefst snel doorbladeren. Voor Nederland is dat onder andere het koloniale verleden, de betrokkenheid bij de slavenhandel, het lauwe verzet tegen de Jodenvervolging en de bloedige onderdrukking van de Indonesische vrijheidsopstand na de Tweede Wereldoorlog, in schoolboeken tot op de dag van vandaag met de verzachtende term ‘politionele acties’ aangeduid.