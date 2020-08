Paus bidt voor door non opgericht opvanghuis voor transgenders

Paus Franciscus schreef een brief aan een Argentijnse non die onlangs een opvanghuis voor in armoede vervallen transgender vrouwen bouwde. Hij beloofde voor haar en de vrouwen die ze opvangt te bidden.

Neuquén

Het vorige week geopende opvanghuis bestaat uit twaalf appartementen. De stichter is de karmelites Monica Astorga Cremona (53), die tevens overste is van het karmelitessenklooster in de stad Neuquén. Zij kende paus Franciscus nog uit de tijd dat deze aartsbisschop van Buenos Aires was en ze werkt sinds veertien jaar met transgenders die vaak drugsverslaafd zijn en zich in de prostitutie bevinden.

Zuster Monica zei tegen persbureau Telam te hopen dat het een eerste stap is. ‘Als een non haar droom werkelijkheid kan laten worden, hoeveel meer kan een regering dan doen!’.

Tijdens de opening kreeg elk van de nieuwe bewoners een sleutel overhandigd. ‘Ze konden de sleutel niet eens vasthouden omdat ze zo moesten huilen’, zei de zuster. Ee..

