Zaak tegen diplomaat Rome om aanranding

Parijs

De voormalige ambassadeur van het Vaticaan in Frankrijk, monseigneur Luigi Ventura, moet op 10 november in Parijs voor de rechter verschijnen omdat hij wordt beschuldigd van ‘seksuele agressie’. Vier mannen hebben klachten tegen hem ingediend. Het proces kan beginnen doordat het Vaticaan vorig jaar zijn diplomatieke onschendbaarheid heeft opgeheven. De 75-jarige Italiaan ontkent alle beschuldigingen. Hij was van 2009 tot 2018 de diplomatieke vertegenwoordiger van de paus (nuntius) in Frankrijk. Eerder bekleedde hij die functie in Chili en Canada. <