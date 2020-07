Derde katholieke bisschop in Brazilië aan corona overleden

Brasilia

Soares werd sinds afgelopen 4 juli in het ziekenhuis van Recife behandeld, maar zijn gezondheidssituatie verslechterde sinds 16 juli. Gelovigen uit het hele bisdom organiseerden via het internet en sociale media verschillende online gebedsbijeenkomsten voor hun bisschop. Deze was zelf de afgelopen jaren veel aanwezig was in Braziliaanse media via columns in verschillende bladen en omdat hij een radioprogramma had.

Brazilië telt inmiddels meer dan 80.000 doden door het coronavirus. Eerder stierven al twee emeritus-bisschoppen: Aldo Pagotto van Paraiba en Ercílio Simon van Passo Fundo. Ook zij leefden, evenals Soares, in het noordoosten van Brazilië.

Het bisdom van de nog relatief jonge bisschop Soares heeft laten weten dat zijn lich..

