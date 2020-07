De paus kwam er voor de eenheid, maar zorgt ook voor verdeeldheid

Het beeld van de apostel Petrus op het Sint-Pietersplein in Rome. Hij kijkt uit over de stad Rome en de wereld. (beeld afp / Andreas Solaro)

Sindsdien is het een heikel punt van discussie gebleven, zowel binnen de Rooms-Katholieke Kerk als in haar dialoog met andere christelijke kerken.

Straatsburg

Op 18 juli 1870 onweerde het hevig in Rome. De bedoeling was dat het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid die dag feestelijk zou worden afgekondigd dankzij een stemming, paragraaf na paragraaf, van de dogmatische constitutie Pastor aeternus. Maar het stemmen moest telkens wegens aanhoudende hevige bliksem en donder worden onderbroken. Het was zo dramatisch donker in de concilie-aula dat de tekst van Pastor aeternus, waarin het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid was opgenomen, slechts met behulp van kaarslicht kon worden voorgelezen.

Tegen de wil en achter de rug van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .